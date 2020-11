Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca 6 pacienți de la Spitalul din Piatra Neamț care au scapat din incendiu, au ajuns noaptea trecuta la Spitalul din Lețcani. Pacienții sunt internați in acest moment pe secția de Terapie Intensiva și sunt evaluați de medici.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat sambata seara ca pacientii COVID-19 care vor fi adusi de la Piatra Neamt, in urma incendiului care s-a produs la Sectia de Terapie Intensiva a spitalului judetean vor fi transferati la spitalul mobil de la Letcani,…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt a semnat, joi, un protocol de colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi pentru transferul pacientilor confirmati cu COVID-19 la Spitalul Modular de la Letcani."Ma bucur ca am putut constata o deschidere totala din…

- Numarul infectarilor crește, nevoia de oxigen este mare și cadrele medicale impreuna cu managerii de spitale cauta noi soluții pentru ca toți pacienții cu COVID-19 sa poata primi ingrijiri medicale. Se mai fac ultimele verificari pentru stația de oxigen de la Secția exterioara de la Lețcani pentru a…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași susțin ca simptomatologia pacienților COVID-19 care ajung in grija lor s-a schimbat considerabil fața de primele luni ale pandemiei. Ei susțin ca tot mai mulți pacienți se prezinta la spital cu probleme digestive, iar pierderea mirosului și gustului…

- Spitalul modular de la Lețcani, județul Iași, pentru pacienții cu Covid-19 nu este funcțional nici astazi, deși in urma cu doua saptamani a fost predat Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, fiind prezentat ca singurul spital ROL 3 din țara și chiar din Sud-Estul Europei. Aici ar fi trebuit…