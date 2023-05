Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Maternitatii Filantropia, dr. Nicolae Gica, a declarat ca in Romania nu este posibila nasterea in conditii de siguranta la domiciliu si nu le sfatuieste pe femei sa aleaga aceasta optiune, potrivit news.ro.Managerul Maternitatii Filantropia a declarat vineri, la Prima News, ca si in Bucuresti…

- Dupa lidera mondiala Iga Swiatek, a venit randul unei alte sportive de top sa ceara premii egale in tenis intre femei și barbați. Prezenta la Roma acolo unde participa la turneul de la Foro Italico, Ons Jabeur solicita conducatorilor sportului alb sa egalizeze fondul de premiere intre WTA și ATP la…

- Salariile nu vor mai fi secrete, iar in contracte nu ar mai trebui sa existe clauze prin care angajatii sunt obligati sa nu spuna nimanui cat castiga. Mai mult decat atat, firmele vor trebui sa ia masuri daca diferența de salarii intre femei și barbați trece de 5 procente.

- Parlamentul European: Salariile nu mai pot fi secrete, iar diferențele de peste 5% dintre femei și barbați trebuie corectate Parlamentul European a votat o lege potrivit careia angajații țarilor din Uniunea Europeana vor avea dreptul sa primeasca informații despre nivelurile de salarizare, individuale…

- La nivel mondial, boala cronica de rinichi reprezinta a zecea cauza de deces Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca prevalenta estimata in Romania a bolii cronice de rinichi este de pana la 10%, potrivit Agerpres. Conform ministrului, doar la una din zece persoane care sufera de aceasta…

- Politiștii au fost sesizati, pe 8 martie, printr-un apel la 112, despre faptul ca, la un centru de zi din Sfantu Gheorghe a izbucnit un scandal intre mai multe persoane, fiind folosit un spray iritant-lacrimogen.In urma cercetarilor, s-a stabilit ca doi barbati si doua femei s-au deplasat la centrul…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat pentru CNBC ca a muncit intotdeauna „de doua ori mai mult” pentru a fi egala cu colegii sai barbati. „Nu vreau ca fiica mea si nepoata mea sa munceasca mai mult decat b

- Inegalitatile dintre femei si barbati pe piata muncii s-au redus usor anul trecut, dar progresul inregistrat inainte de pandemie nu a fost inca recuperat, potrivit unui raportul PwC, care arata ca va fi nevoie de peste o jumatate de secol pentru a reduce decalajul salarial. Fii la curent cu…