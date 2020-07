Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Simin Aysel Florescu, de la Spitalul "Victor Babeș" din București, le transmite un mesaj dur celor care susțin ca nu exista coronavirus."Nu crezi in Covid. Ok. Nu crezi ca trebuie masca. Ok. Pai atunci hai cu noi in terapie intensiva, langa vreo 2 bolnavi din aștia inchipuiți,…

- Medicul Simin Aysel Florescu, de la Spitalul “Victor Babeș” din București, transmite un mesaj extrem de dur celor care susțin teoriile inexistenței virusului și care refuza sa poarte masca sanitara. Ea ii pune sa iși imagineze scenariul in care ar sta fara masca intr-o secție de terapie intensiva, alaturi…

- Ziarul Unirea Medic roman, mesaj pentru cei care nu cred in existența coronavirusului: „Nu crezi in Covid. Atunci hai cu noi in terapie intensiva fara masca și respira adanc!” Simin Aysel Florescu, medic la Spitalul „Victor Babeș” din București, transmite un mesaj extrem de dur scepticilor, celor care…

- In Comosia Juridica de la Senat, unde se dezbate legea carantinarii, Arafat a spus ca a primit un mesaj luni, la ora 15:45, in care era anuntat ca un pacient care s-a externat la cerere din Spitalul Colentina din Bucuresti, pe data de 6 iulie, deoarece avea simptome minore, a fost internat la terapie…

- In urma cu puțin timp, o persoana din Focșani confirmata COVID 19, ar fi fost transportata la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean Focșani. Conform unor surse, transportul s-ar fi facut cu o ambulanța SMURD. Tot astazi, o persoana confirmata cu noul coronavirus, care se afla internata la secția…

- Tratamentul cu anticoagulant pentru pacienții cu Covid-19 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” incepe sa dea roade la Timișoara. Doctorul Virgil Musta spune ca niciun pacient care a primit acest tratament cu anticoagulant și antiinflamator nu a mai ajuns sa fie intubat in terapie intensiva.…

- Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.811 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.423 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 898 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- "Este stabil....dar rezervele trebuie sa ramana, are o varsta. Noi trebuie sa ne gandim ca cei care au o anumita varsta, pana nu vezi ca merge pe picioarele lui acasa nu poti spune nimic. Facem toate eforturile ca lucrurile sa iasa bine. E la terapie intensiva dar nu este intubat, e constient. Dar…