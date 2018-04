Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul din Iasi care a beneficiat de primul transplant de plamani la Spitalul Sfanta Maria din Capitala se simte bine la 24 de ore de la interventie, transmite unitatea sanitara intr-un comunicat de presa.

- Primul transplant pulmonar din Romania a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Sfanta Maria din Capitala in noaptea de marti spre miercuri.Potrivit unui comunicat al conducerii spitalului remis Ziare.com, "organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala, in…

- Numarul donatorilor a scazut. Un donator poate salva 5-6 vieți. Este important ca, dupa seria de transplante incepute in 99, medicina de transplant s-a imbogațit cu o noua procedura, transplantul de plaman. S-au facut eforturi din partea tuturor ca aceasta activitate sa porneasca. Speram ca acest inceput…

- Premiera medicala din Romania! Miercuri a avut loc primul transplant pulmonar facut in tara noastra. Interventia s-a desfașurat la Spitalul Sfanta Maria din Capitala si a fost pe cat de dificila, pe atat de controversata. Transplantul a venit la doar o zi dupa un schimb de acuzatii intre fostul ministrul…

- Primul transplant de plamani din Romania s-a facut azi la Spitalul Sfanta Maria din Capitala. Donatorul are 45 de ani si a fost declarat in moarte cerebrala, aseara. Familia a decis sa-i doneze organele.

- In noaptea de 17 spre 18 aprilie 2018 a fost realizat un transplant pulmonar la Spitalul Clinic „Sfanta Maria” din București.Citește și: ULTIMA ORA - Vești uriașe pentru pacienți: transplant de plamani in Capitala ”Organul a fost recoltat de la un pacient aflat in moarte cerebrala,…

- CSM București l-a transferat pe Dragoș Dima. Clubul Primariei Capitalei face colecție de jucatori de tenis. Vezi galeria foto + 2 + 2 La CSM sunt deja legitimate Irina Begu, Monica Niculescu și Sorana Cirstea. De asemenea, Ionuț Filișan, jucator in scaun cu rotile, este sprijinit de CSM. Acum, gruparea…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…