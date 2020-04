Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a deschis sedinta de joi in scadere puternica, in contextul in care masurile de urgenta adoptate nu i-au convins pe investitori ca o recesiune globala poate fi evitata, transmite Reuters, citata de Agerpres.In jurul orei 13:50 GMT, indicele Dow Jones Industrial Average…

- Alegerile prezidentiale din acest an din Statele Unite se afla in zodia unui nou scandal monstru care confrunta deopotriva ingerintele Rusiei lui Putin in alegeri, sustinerea extremelor de catre publicul american si confruntarea intre serviciile de intelligence americane si Presedinte.

- Experții au anuntat ca un zbor British Airways a facut cea mai rapida calatorie subsonica de la New York la Londra, in doar 4 ore și 56 de minute, cu ajutorul frutunii Ciara, potrivit BBC . Avionul de tip Boeing 747-436 a traversat Atlanticul in timp record, duminica noaptea, ajutat de curenții de aer…

- Scriitoarea americana Mary Higgins Clark, "regina suspansului" si una dintre autoarele cele mai vandute din lume, a murit la varsta de 92 de ani, informeaza sambata AFP. Mary Higgins Clark a murit "inconjurata de familie si prieteni", a anuntat vineri casa sa editoriala, Simon and Schuster.…

- Moscova i-ar fi oferit Iranului acces la tehnologia sa de inalta precizie (localizare) pentru rachetele care au lovit bazele ce adaposteau trupe americane in Irak la 8 ianuarie, afirma surse rusesti, citate de portalul israelian DEBKAfile.

- „Vremuri ce-ți taie respirația in Rusia! Intr-o singura zi, Putin a anunțat reforma constituționala, a acceptat demisia intregului sau guvern și a vrajit un nou premier”, noteaza scriitorul Vladimir Kaminer, pe paginile tabloidului german Bild. „Dar cel mai interesant detaliu este grupul de lucru creat…

- Ambasadorul Ucrainei la ONU, Volodimir Ielcenko, nu exclude ca Rusia sa fi incalcat regimul de sanctiuni internationale la adresa Iranului si sa-i fi vandut sisteme de rachete antiaeriene TOR din care la 8 ianuarie a fost doborat un avion de linie al companiei aeriene Ukraine International Airlines…