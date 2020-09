Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL-USR PLUS Nicusor Dan a castigat detasat alegerile pentru Primaria Capitalei, o batalie simbolica si care se anunta mult mai stransa cu o zi inainte de vot. El a obtinut 47,8- din voturi, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, dupa prelucrarea datelor centralizate pana la…

- Marcel Ciolacu susține o conferința de presa alaturi de Paul Stanescu, Vasile Dîncu și Sorin Grindeanu, iar înainte de declarații au urmarit declarațiile lui Ludovic Orban.Va reamintesc ca am dublat votul politic pe București de la ultimele alegeri europarlamentare. Acest lucru…

- Gabriela Firea susține ca rezultatele exit-poll-urilor "nu înseamna ca avem deja învinși și învingatori": "Tradițional, spre dimineața vom ști rezultatul real al alegerilor". Ea se declara convinsa ca majoritatea bucureștenilor i-au dat un vot de încredere,…

- Rezultate exit-poll, alegeri locale 2020, Primaria Capitalei: Nicusor Dan - 47,2%, Gabriela Firea - 39% Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a obținut 47,2 % din voturi la alegerile ​​locale de duminica, in timp ce actualul primar general, Gabriela Firea, ar avea 39 % din voturi potrivit rezultatelor exit-poll CURS-Avangarde anunțate la ora 21.00 pentru ora 19.00.

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, exclude posibilitatea de a se retrage din cursa pentru a facilita victoria lui Nicusor Dan in fata Gabrielei Firea. In acest moment, Nicusor Dan si Gabriela Firea sunt umar la umar, in timp ce Traian Basescu este cotat la 10%.

- Dreapta ar caștiga sigur Capitala, in toamna, arata cel mai recent sondaj. Nicușor Dan este pe primul loc in cursa pentru primaria Capitalei, arata un nou sondaj al liberalilor, obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS. Lupta pentru Primaria Capitalei va fi complicata, mai ales dupa ce Traian Basescu…

- Nicușor Dan conduce in lupta pentru Primaria Capitalei, arata datele unui sondaj INSCOP Research, realizat in perioada 20-26 iunie la comanda PNL și prezentat de publicația G4media.ro. Dan mai are nevoie și de susținerea PMP pentru a fi candidatul unic al Dreptei.Potrivit cercetarii, daca Nicușor Dan…