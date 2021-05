Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a declarat ca a utilizat circa 500 de proiectile lansate simultan de avioane si de artileria israeliene in cursul recentului sau atac asupra sistemului de tuneluri din Fasia Gaza, relateaza sambata DPA. Un ofiter de rang inalt a declarat sambata ca 160 de avioane de lupta de tipul…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- O cladire cu zece etaje din orașul Gaza a fost pulverizata miercuri de atacurile israeliene, a declarat un jurnalist AFP.Turnul Al-Shorouk, care adapostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, este a treia cladire majora din Fâșia Gaza care a fost distrusa de la escaladarea…

- Reprezentantul aripii militante a mișcarii Hamas in Fașia Gaza, Abu Ubaydah, a chemat la o revolta, informeaza agenția Interfax. „Brigazile al-Qassam (brigazile Isaddin al-Qassam - aripa de lupta din Hamas) sunt deja aproape de tine, iși deseneaza o harta a patriei lor cu rachetele lor și…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…

- Forțele israeliene au bombardat ținte in Fașia Gaza joi, acestea venind ca raspuns la o racheta lansata din zona, care a lovit anterior o ținta langa Sderot, potrivit armatei israeliene. Nu au fost raportați raniți ca urmare a grevelor care au fost efectuate cu avioane de lupta și elicoptere…