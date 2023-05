Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 13 si 14 mai, la Bacau, s-a desfasurat Campionatul National de Qwan Qi Do pentru Juniori, Seniori si Veterani, competitie care a reunit 210 sportivi legitimati la 25 cluburi sportive din 9 judete.Clubul Kim Long Dao din Falticeni a fost prezent cu sase sportivi, cinci juniori si ...

- Saptamana trecuta, la Odorheiu Secuiesc, a avut loc Campionatul National de tenis de masa rezervat juniorilor sub 13 ani, competitie la care au participat si sportivi legitimati la CSM Iasi. Copiii ieseni, antrenati de Gheorghe Ciubotaru si Vlad Albu, au bifat doua clasari pe podium. In proba pe echipe,…

- Sportivii de la CS Unirea – CSM Focșani 2007 au obținut in acest an numeroase medalii de aur, argint sau bronz la campionatele naționale de tir sportiv ale juniorilor. Profesorul Aurel Giurgea, antrenorul care pregatește pentru performanța pe talentații juniori focșaneni, are motive de satisfacție și…

- Cupa Bistriței la inot s-a desfașurat pe 29.04.2023, competiție la care au participat aproximativ 400 de sportivi din intreaga țara și cațiva sportivi din Republica Moldova. Sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obținut cinci medalii. Citește și Rezultatele echipelor de juniori…

- In aceasta saptamana la Baza Nautica Bascov-Budeasa din județul Argeș s-a desfașurat Campionatul Național de Primavara la Kaiac-canoe pentru juniori I. Sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obtinut in total 9 medalii, dintre acestea trei fiind de aur si șase de bronz. Nadia Haidar…

- Sportivii secției de Taekwondo ai Clubului CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Campionatul Național. Ce medalii au obținut Sportivii secției de Taekwondo de la CS Unirea Alba Iulia au obținut doua medalii de aur, o medalie de argint și trei medalii de bronz la Campionatul Național de Juniori și Seniori,…

- BUCURESTI. Ignorat de autoritatile locale in prima sesiune de finantari nerambursabile, sambo a facut, din nou, sa se vorbeasca despre Arad in termeni laudativi dupa Campionatul National de Juniori si Tineret si Cupa Romaniei de Seniori.

- FOTO| Cinci medalii de aur pentru CSU Alba Iulia la Campionatul Național de Marș. Sportivii au mai obținut și o medalie de argint și una de bronz CS Unirea Alba Iulia s-a impus și in acest an la Campionatul Național de Marș, ediția de iarna, desfașurat duminica, 5 martie, la Timișoara. Clubul a caștigat…