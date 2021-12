Medalii de Aur(aș) Sportul a fost grav afectat din cauza crizei sanitare, dar, ca niște adevarați luptatori, indiferent de piedicile ivite in cale, boxerii bacauani au demonstrat darzenie și spirit competitiv. Impinși de la spate de o echipa de antrenori dedicați, in frunte cu maestrul Relu Auraș, reprezentanții bacauani ai sportului cu manuși au demonstrat inca odata ca, […] Articolul Medalii de Aur(aș) apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de faptul ca este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, Craciunul este asteptat cu mare entuziasm de toata lumea, indiferent de varsta, atmosfera de sarbatoare aducandu-ne emotia impodobirii bradului, dar si pe cea a intalnirii cu Mos Craciun. Mos Craciun a fost in vizita astazi…

- Pentru unii e greu de crezut ca mai avem copii extraordinari. Invațamantul este pus de cele mai multe ori la colt iar noile generații sunt categorisite ca ratate și pierdute intre tehnologii. E clar diferența intre, sa zicem, generația cu cheia la gat și generația 5G. Dar asta nu inseamna ca toți copiii…

- Avand in vedere apariția in spațiul public a unor imagini și comentarii referitoare la montarea unor separatoare mobile in trei centre comerciale aflate pe raza municipilui Bacau, ISU Bacau s-a autosesizat și pe cale de consecința a desfașurat, astazi, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial…

- Comparativ cu inceputul anului, rata șomajului in județul Bacau a scazut, deși era de așteptat ca, din cauza pandemiei, acest indicator sa tot creasca. Nu s-a intamplat așa, incat in octombrie rata șomajului a ajuns la 5,37 șomeri la 100 persoane ocupate, fața de 5,59, cat a fost la 31 ianuarie 2021.…

- La data de 12 noiembrie a.c., in urma activitatilor desfasurate de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau a fost probata activitatea infractionala a unui tanar de 20 de ani, banuit de comiterea a patru infractiuni de furt si a unei infractiuni de furt calificat.…

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- Au fost publicate in revista Rebus (octombrie 2021) rezultatele Campionatului Național de Compunere. Rezultate de mare prestigiu le-au obținut Florin Vingheac (loc 4-194 de puncte) și Gheorghe Gandu (loc 7-192 de puncte). Primii 12 rebusiști din Romania formeaza lotul național. De menționat ca orașul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau a dat startul plaților in avans pentru campania 2021 din acest an. Potrivit regulamentului UE in domeniu, statele membre pot plati avansuri de pana la 70 %, in cazul plaților directe, și de pana la 85 %, in cazul sprijinului acordat in…