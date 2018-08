Stiri pe aceeasi tema

- Medalia Fields pentru matematica decernata miercuri, la Rio de Janeiro, lui Caucher Birkar, un kurd iranian, a fost furata de la locul de desfasurare al ceremoniei, au anuntat organizatorii evenimentului, citati de AFP. "Organizatia Congresul International de Matematica (ICM 2018) regreta…

- O cruce grea de aproape o jumatate de tona a disparut din cimitirul comunei Arbore. Furtul a fost reclamat de o femeie din localitate, care spune ca in urma cu aproape o saptamana crucea din beton a disparut din cimitirul satului. Crucea reprezenta monumentul de la capataiul soacrei ei, iar ...

- "Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost putin mai dificil pentru mine, a trebuit sa trec printr-un bacalaureat, am fost putin preocupat, dar cel mai important lucru este sa te concentrezi pe rezolvarea problemelor, atat cat poti. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest…

- Cea de-a 59 editie a Olimpiadei Internationale de Matematica va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 3 – 14 iulie. Peste 600 de elevi concurenti, cu varste cuprinse intre 13 si 19 ani, din 110 tari, participa la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, manifestare al carei buget este…

- Fiul președintelui Siriei, Bashar Al-Assad, se afla la Cluj-Napoca, unde participa la Olimpiada Internaționala de MAtematica, ce are loc în aceasta perioada.Hafez Al-Assad are 16 ani și nu este la prima participare la acest tip de competiție, el participând și la ediția de…

