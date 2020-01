Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Australian Open, primul turneu de Grand Slam din acest an, ce va debuta luni, au anuntat, sâmbata, introducerea unui sistem de masurare a poluarii aerului care va antrena suspendarea meciurilor daca un anumit grad va fi atins, în timp ce Melbourne este afectat de incendiile…

- Slovena Dalila Jakupovic a fost nevoita sa abandoneze in primul tur al calificarilor la Openul de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, marti la Melbourne, din cauza unei stari de rau, generata de un nor de fum provenit de la incendiile care fac ravagii in estul acestei tari si…

- Calitatea scazuta a aerului de la Melbourne din cauza incendiilor de vegetație a adus primele probleme pentru organizatorii de la Australian Open, relateaza HotNews. Calificarile pentru primul Grand Slam al anului, programate la ora locala 11.00, au fost amanate o ora, iar mai multe antrenamente prevazute…