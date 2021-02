Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei reprezentante ale țarii noastre, prezente in Erste Liga la hochei pe gheața, susțin joi seara noi partide in Ungaria. Sport Club Miercurea Ciuc intalnește pe UTE Budapesta, Hochei Club Gheorgheni are ca adversara pe MAC Ujbuda, iar Corona Brașov joaca la Debretin cu DEAC din localitate. Tot…

- Joi, 14 ianuarie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-au disputat doua meciuri, ambele pe patinoare din capitala Ungariei: UTE Budapest – Hockey Klub Gheorgheni 3-1 și Opten Vasas HC Budapest – Corona Brașov Wolves 2-5. „Lupii" brașoveni (FOTO de arhiva, in galben-albastru) au fost conduși cu 2-0 la…

- Doua echipe romanești au pierdut marți, 12 ianuarie, meciurile din deplasare cu formații maghiare, in Erste Liga de hochei pe gheața: MAC Ujbuda Budapest – Corona Brașov Wolves 4-3 și Fehervari Titanok – Hockey Klub Gheorgheni 2-2 și 3-2 dupa prelungiri. Pe primul loc ramane FTC-Telekom Ferencvaros…

- Vineri, 8 ianuarie, au avut loc doua jocuri in Erste Liga de hochei pe gheața: UTE Budapest – Corona Brașov Wolves 2-2 și 3-2 dupa prelungiri (FOTO, cu brașovenii in galben-albastru) și Fehervari Titanok – Sport Club Csikszereda 1-5. Sambata, 9 ianuarie, este programata o singura partida: Opten Vasas…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Corona Brașov disputa, vineri seara, in Ungaria, noi jocuri in Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii intalnesc formația Fehervari Titanok, iar brașovenii ii au ca adversari pe cei de la UTE Budapesta. In partidele susținute, joi, Sport Club s-a impus in fața lui Fehervari,…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni se vor intalni de 4 ori in decurs de doar 7 zile in Erste Liga la hochei pe gheața. Primele doua confruntari vor avea loc in 29 și 30 decembrie, la Miercurea Ciuc, iar celelalte doua sunt programate in 3 și 4 ianuarie, la Gheorgheni. Cea de-a […] Articolul…

- CS Gheorgheni Hokey Club a invins-o pe Opten Vasas HC Budapesta cu 3-0 (0-0, 2-0, 1-0), sambata, pe propriul patinoar, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Tero Koskiranta, Zsolt Kozma si Arnold Sillo au marcat golurile harghitenilor. In clasament, pe primul loc se afla MAC HKB Ujbuda, 26…

- Luni, 23 noiembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața au avut loc doua confruntari: Corona Brașov Wolves – Dunaujvarosi Acelbikak 8-3 (FOTO, cu gazdele in galben-albastru) și Hockey Klub Gheorgheni – Fehervari Titanok 3-4, dupa penalty-uri. Brașovenii s-au impus fara probleme acasa și se pregatesc sa…