Meciul Simona Halep - Serena Williams, de la Australian Open, a fost desemnat printre cele mai bune din 2019

- WTA își desemneaza superlativele sezonului 2019 cu puțin timp înaintea finalului de an, iar Simona Halep este din nou în centrul atenției, potrivit Mediafax. Meciul jucat de sportiva noastra în turul al patrulea al turneului de Mare Șlem de la Australian Open, împotriva…

- A ajuns pe locul 134 în lume, dar se poate lauda cu cinci trofee de Grand Slam câștigate în cariera. Maria Sharapova nu a mai disputat vreun meci de la US Open (acolo unde a fost învinsa categoric de Serena Williams), dar a oferit detalii despre venirea în SUA, alaturi…

- Procurorul-șef al DIICOT Ialomița, Dan Alexandru Popa a fost desemnat de Ministerul Justiției sa ocupe funcția de adjunct al membrului național roman la Eurojust. Eurojust este o entitate juridica creata cu scopul de a asigura cooperarea judiciara intre statele membre ale Uniunii Europene pentru a combate…

- Alexandra Dulgheru (30 de ani, 569 WTA) nu a ramas impasibila in fața succesului reușit de Bianca Andreescu la US Open. Jucatoarea canadiana cu origini romanești a invins-o pe Serena Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-3, 7-5, adjudecandu-și primul turneu de Mare Șlem al carierei. ...

- Bianca Andreescu (19 ani, 15 WTA) disputa azi, de la ora 23:00, finala de la US Open contra Serenei Williams (37 de ani, 8 WTA). Marea surpriza din 2019 s-a calificat in prima finala de Mare Șlem a carierei chiar la debutul la Flushing Meadows, iar azi spera sa produca surpriza. Finala Bianca Andreescu…

- Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) a invins-o categoric in aceasta saptamana pe Maria Sharapova (87 WTA, 32 de ani), scor 6-1, 6-1, in meciul disputat in primul tur al turneului de Mare Șlem de la US Open. La cateva zile de la terminarea partidei, in social-media au inceput sa circule imagini cu mesajul…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat in premiera in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, marti, la New York, dupa ce a dispus de francezul Ugo Humbert, cu 6-3, 5-7, 7-6 (13-11), 4-6, 6-1, la capatul unui meci maraton de patru ore si 14 minute. Copil…

- Maria Sharapova (87 WTA) a suferit o înfrângere usturatoare în primul tur la US Open, 1-6, 1-6 cu Serena Williams (8 WTA). La conferința de presa, rusoaica a vorbit în special despre accidentarile care au ținut-o departe de tenis în 2019, precizând ca nu este ușor…