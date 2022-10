Meciul Silkeborg – FCSB nu se va vedea la Pro TV! Cine va transmite partida din grupele Conference League

Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa! Meciul Silkeborg – FCSB, programat joi de la ora 19.45, nu va mai fi transmis de PRO TV, așa cum s-a intamplat cu primele doua intalniri din grupa din Europa Conference League. Partida a fost mutata pe alt post de televiziune dupa ce Mihai Stoica și Gigi Becali au anunțat ca Nicolae…

- Meciul dintre Silkeborg și FCSB (joi, ora 19:45) va fi transmis de Pro Arena, post secundar al trustului Pro, dupa ce primele doua partide ale „roș-albaștrilor” din grupele Conference League s-au vazut la Pro TV. In Danemarca, vicecampioana Romaniei va cauta cea dintai victorie din grupa. Pro TV a…

- FCSB iși incepe debutul in grupele Conference League, in compania celor de West Ham United, pe 8 septembrie, de la ora 22:00. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dica, și-a facut temele inaintea duelului cu ”ciocanarii”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Partidele FC Ballkani - CFR Cluj și West Ham - FCSB, din prima runda a grupelor Conference League, vor fi televizate pe Pro Arena, respectiv Pro TV. FCSB face parte din grupa B in Conference League, alaturi de West Ham, Anderlecht și SilkeborgCFR Cluj face parte din grupa G din Conference League și…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, spune ca formației oltene i-au lipsit concentrarea in fazele de poarta si eficienta la returul cu Hapoel Beer Sheva, din play-off-ul Conference League. „Partida a decurs așa cum ne-am așteptat, a fost diferita fața de meciul tur. A fost o prima repriza…

- Partida Viking – FCSB, din manșa retur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00. In tur, vicecampioana Romaniei a fost invinsa cu 1-2, astfel ca meciul din Norvegia se anunța a fi unul dificil. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dica, a prefațat confruntarea cu Viking. “Ați…

- Viking - FCSB este meciul decisiv pentru calificarea in grupele Conference League. Pe terenul celor de la FCSB, in tur, s-a terminat 2-1 pentru norvegieni. Returul Viking - FCSB se joaca joi, 25 august, de la ora 20:00, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Partida va avea loc in Stavanger, Norvegia, pe arena celor…