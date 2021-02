SCM Ramnicu Valcea a anuntat, vineri, ca meciul cu Brest Bretagne, din ultima etapa a grupei B a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost anulata, echipa franceza neputand face deplasarea in Romania.

“Partida din cadrul rundei a XIV-a cu Brest Bretagne Handball a fost anulata. Conditiile meteorologice extreme din partea de nord a Frantei, in special din zona Britania, au dus la anularea mai multor zboruri, implicit cel al echipei adverse. Prin urmare acest joc nu se va mai desfasura, oaspetii fiind in imposibilitate de a se deplasa in Romania”, este anuntul facut de SCM Ramnicu Valcea…