Stiri pe aceeasi tema

- FINALIȘTI… LPS Vaslui a participat, cu grupa 2011, la Sheriff Winter Cup, turneu internațional de fotbal desfașurat in Republica Moldova, la Tiraspol. Copiii pregatiți de Ionuț Chiochiu au avut evoluții meritorii și s-au clasat pe locul 4, dupa ce au pierdut finala mica cu Real Succes Chișinau, 0-1.…

- SPRIJIN… Guvernul se pregateste pentru o schimbare majora in ceea ce priveste incalzirea locuintelor romanilor, in urma anuntului ministrului Mediului, Mircea Fechet. Programul „Rabla pentru sobe” este pe punctul de a deveni realitate si ar putea fi lansat in acest sfarsit de an. Ministrul a confirmat…

- DROGAT LA VOLAN!… Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Huși impreuna cu polițiști din cadrul Biroului Rutier Huși au identificat in trafic, un cetațean din Republica Moldova cu privire la care au avut banuiala rezonabila, in urma testarii, ca ar fi consumat substanțe psihoactive. …

- NU I-A MERS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit, la granița cu Romania, un barbat cu cetațenie Republica Moldova care a prezentat la control documente false pentru autoturismul pe care il conducea. Totul s-a petrecut pe 5 octombrie, in jurul orei…

- PE MINUS… Noi declarații incredibile despre familia Buzatu. Daca in urma cu o saptamana senatoarea Gabriela Crețu povestea ca Dumitru Buzatu a facut avere din prașit și strans fanul, acum fiul celor doi a spus pentru ziarul Libertatea ca tatal sau vindea porci și cireșe, iar banii in strangea. La perchezițiile…

- PARTENERIAT… O noua etapa in dezvoltarea relatiilor transfrontaliere dintre Romania si Republica Moldova a fost marcata prin incheierea unui Acord de Parteneriat intre Municipiul Barlad si Municipiul Straseni. Primarul Barladului, Dumitru Boros, a efectuat recent o vizita de lucru in Straseni, unde…

- MECI CARITABIL… Spectacol fotbalistic caritabil intre echipele CSM Vaslui si FC Politehnica Iasi, pe stadionul Municipal, miercuri, 13 septembrie, incepand cu ora 18.30. La aceasta initiativa umanitara participa si cei mai reprezentativi fotbalisti romani, printre care si vasluieni, care si-au scos…

- FOTBALUL FACE BINE… Miercuri, 13 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Municipal din Vaslui, va avea loc meciul caritabil dintre CSM Vaslui și Politehnica Iași, organizat cu scopul de a strange fonduri pentru sprijinirea unei fundații care lucreaza cu copii cu tulburari din spectrul autismului.…