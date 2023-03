Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16.03.2023, fiind in continuarea cercetarilor in dosarul penal privind accidentul feroviar, din data de 13.03.2023, din stația Roșiori Nord, polițiștii din cadrul Biroului județean Poliție Transporturi Teleorman au dispus reținerea suspectului, mecanic de locomotiva al trenului IR 1822, pentru…

- Urmare a declarațiilor preliminare ale comisiei de ancheta a AGIFER, a avizarilor ulterioare ale CFR SA și a declarațiilor oficiale privind incidentul feroviar produs in cursul acestei dimineți in stația Roșiori Nord, CFR Calatori precizeaza ca: in prezent circulația feroviara se desfașoara in continuare…

- Trenul de calatori Arad-București, care se afla in spatele trenului de marfa care a deraiat luni dimineața in apropierea stației Roșiori Nord, a franat de urgența, iar mai mulți pasageri s-au ranit, a informat CFR Calatori. „Din primele informații, trei pasageri din trenul IR 1822, Arad – București…