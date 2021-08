Mecanicii de locomotivă din Germania se pregătesc de o grevă de amploare Sindicatul mecanicilor de locomotiva de la compania Deutsche Bahn, operatorul feroviar de stat din Germania, a facut marti un apel la o greva nationala, un protest care se anunta a fi unul de amploare pâna la finele acestei saptamâni, în ideea de a pune presiune pe conducerea companiei în cadrul negocierilor salariale, informeaza Agerpres.



Sindicatul GDL al mecanicilor de locomotiva ar urma sa organizeze o "prima actiune" care va viza marti trenurile de marfa, înaintea unei "actiuni sindicale globale" care va începe de miercuri si… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

