Mecanică Fină, companie listată din 1997, se alătură ARIR București, 27 iunie 2023 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), anunța ca, Mecanica Fina (simbol MECE ) se alatura comunitații in calitate de Membru Asociat. Mecanica Fina este o societate de tip holding care activeaza in domeniul imobiliar, agricol și al serviciilor. Compania se remarca printr-un patrimoniu compus din terenuri și construcții in zona centrala a Bucureștiului și terenuri agricole in județul Ialomița. Simona Mollo, Membru in Consiliul de Administratie, Mecanica Fina: „Suntem o companie dinamica, cu o lunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

