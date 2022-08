Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul, aflat joi in vizita de lucru in judetul Suceava, a semnat contractul de proiectare si executie pentru consolidarea si reabilitarea ansamblului in cadrul caruia se afla si Biserica Sf. Gheorghe, obiectiv inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Valoarea totala a contractului este de 65,93…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a informat, luni, ca a alocat 360,9 milioane lei pentru sustinerea asigurarii furnizarii energiei termice in sezonul rece 2021- 2022. Potrivit ministrului Cseke Attila, citat intr-un comunicat al MDLPA transmis AGERPRES, fondurile au fost…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 91.458.864,62 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 117 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala PNDL .Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de…

- Ministerul Dezvoltarii a anunțat marți semnarea a cinci noi contracte pentru amenajarea teritoriului și planificarea urbana, finanțate prin PNRR. Cele cinci noi contracte vor fi finanțate prin Componenta 10 – Fondul local din Planul Național de Redresare și Reziliența. Contractele incheiate intre autoritați…

- Primaria municipiului Campina a semnat, alaturi de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, un nou contract de finanțare cu fonduri europene pentru Campina, in valoare de peste 1,1 milioane euro, pentru construirea unui nou bloc…

- Pe 7 iunie, Ministerul Dezvoltarii a semnat si primele 7 contracte din Romania, finantate prin Componenta 5 – Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de peste 92 milioane de lei, care vizeaza renovarea integrata a cladirilor. ”Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor…

- Au fost semnate primele contracte de execuție pentru 15 creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul național de construire de creșe, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA).

- APIA a publicat, joi, lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile la ajutoarele de stat de 5.000 de euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 1 – microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Bugetul total este de 50 milioane euro…