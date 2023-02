Stiri pe aceeasi tema

Haas a devenit marti prima echipa din Campionatul Mondial de Formula 1 care si-a prezentat monopostul pentru sezonul 2023, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Formula 1 si firma Racing Force au semnat, marti, un acord conform caruia toti pilotii care vor evolua in editia 2023 a Campionatului Mondial de Formula 1 vor purta pe casti mini-camere video, informeaza News.ro.

Aston Martin este prima echipa de Formula 1 care a anuntat data de prezentare a noului sau monopost pentru sezonul 2023, pe 13 februarie, informeaza AFP.

Conducatorul scuderiei Ferrari, Mattia Binotto, si-a prezentat demisia, a anuntat marti echipa italiana de Formula 1 intr-un comunicat, informeaza EFE, potrivit Agerpres."Ferrari anunta ca a acceptat demisia lui Mattia Binotto, care pe 31 decembrie isi va parasi functia de Team Principal al echipei",…

Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, absent din 2019 din calendarul competitional din cauza pandemiei de Covid-19, ramane in continuare in calendarul sezonului 2023, a anuntat, miercuri, un purtator de cuvant al Campionatului Mondial, dezmintind astfel o informatie a postului BBC, relateaza AFP,…

Pilotul german de Formula 1 Sebastian Vettel (Aston Martin) nu regreta faptul ca se va retrage din activitatea competitionala dupa ultima cursa a anului, Marele Premiu de la Abu Dhabi, de duminica, scrie DPA.

Echipa de Formula 1 Haas a anuntat ca Nico Hulkenberg, in varsta de 35 de ani, pilot de rezerva la Aston Martin in acest an, il va inlocui pe Mick Schumacher din sezonul 2023, potrivit Agerpres.