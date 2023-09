Francizatii McDonald’s care deschid restaurante noi vor trebui in curand sa plateasca redevente mai mari, acestea urmand sa fie majorate pentru prima oara in ultimele trei decenii, de la 4% la 5%, de la 1 ianuarie, transmite Reuters. Schimbarea nu va afecta francizatii existenti care isi mentin numarul actual al restaurantelor sau care cumpara un restaurant in franciza de la un alt operator. De asemenea, nu se va aplica restaurantelor existente reconstruite sau restaurantelor transferate intre membrii familiei. Cu toate acestea, redeventa mai mare va afecta noii francizati, cumparatorii de restaurante…