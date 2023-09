McDonald’s măreşte redevenţele pentru restaurantele noi ale francizaţilor săi Schimbarea nu va afecta francizatii existenti care isi mentin numarul actual al restaurantelor sau care cumpara un restaurant in franciza de la un alt operator. De asemenea, nu se va aplica restaurantelor existente reconstruite sau restaurantelor transferate intre membrii familiei. Cu toate acestea, redeventa mai mare va afecta noii francizati, cumparatorii de restaurante detinute de companie, restaurantele relocate si alte scenarii care implica francizorul. ”In timp ce am creat industria pe care o conducem acum, trebuie sa continuam sa redefinim cum arata succesul si sa ne pozitionam pentru succesul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

