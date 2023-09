Stiri pe aceeasi tema

- McDonald’s deschide pe 22 septembrie 2023 al doilea restaurant din Pitești și, totodata, restaurantul cu numarul 98 la nivel național. Restaurantul de tip Drive-Thru este situat pe Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 158B, in zona de nord a orașului. In ziua deschiderii, clienții sunt așteptați cu multe…

- In vederea imbunatațirii infrastructurii rutiere, va informam ca de astazi, 17 iulie, de la ora 23:00, Administrația Domeniului Public va demara lucrarile de frezare și asfaltare pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Astfel, se va repara parțial carosabilul deteriorat pe prima banda – sensul de intrare in…

- Sambata, 15 iulie, de la ora 11.30, la magazinul FC Arges, situat la parterul Casei Carții din Pitești, clubul pitestean si producatorul de echipament sportiv vor lansa colectia pentru sezonul ce sta sa inceapa.

- Marți, 11 iulie, a fost semnat un protocol de colaborare prin care municipiul Pitești va beneficia, pe cheltuiala investitorului care construiește Galeria „Leroy Merlin” și magazinul Bricolaj, de modernizarea zonei pe unde se face accesul in shopping mall – Bulevardul Nicolae Balcescu 180A-180B (fosta…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa, in data de 11 iulie 2023, intre orele 09:00 și 17:00, lucrari de inlocuire vana defecta aferenta retelei de alimentare cu apa pe strada Intrarea Nicolae Balcescu. In acest interval orar, se va opri furnizarea apei potabile pe urmatoarele strazi: Bulevardul…

- Foto-document, din 1987 sau 1988, in fața la Magazinul „Trivale”. Trei mari poeți, din generații diferite. Legendarul Octav Parvulescu (Pitești, 4 octombrie 1931 – Pitești, 7 ianuarie 1989), Constantin (Tita) Carstea (1961) și Aurel Sibiceanu (1 iunie 1955). Papa Octav iși asumase sarcina de a fi o…

- Pe 7 și 8 iulie are loc a doua ediție „RebelX Young Rock Festival”, in Parcul Lunca Argeșului. Firewind si Altar vor urca pe scena alaturi de Fittonia, Jack of All Trades, Myst, Revolter, Ungolianth, 7 Tears Ago, Harmoniac, Sonic Dust, Abyss. Intrarea este gratuita. Citește și Festivalul tinerilor pasionați…

- In zilele de 24-25.06.2023 a avut loc la Pitesti , Campionatul Național de Inot rezervat copiilor nascuți 2012.???? La startul competiției s-au aliniat 139 de sportivi, la 35 de cluburi din țara.????Clubul CSS TG-Mureș natație a fost reprezentat de sportiva Pajint Sara Nicole pregatita de dna prof.…