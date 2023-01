Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii preiau marti controlul Camerei Reprezentantilor a SUA, decisi sa-i ceara socoteala presedintelui democrat Joe Biden, dar ei trebuie mai intai sa depaseasca disensiunile lor interne asupra alegerii liderului acestei camere a Congresului, relateaza AFP.

- La 1 ianuarie 2023, Suedia preia de la Cehia presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite „trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Franta (ian.-iun.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat miercuri o vizita importanta și surprinzatoare la Washington. Exista indicii ca aceasta intalnire cu președintele SUA, Joe Biden, va inaspri poziția Rusiei in razboi, in timp ce Ucraina continua sa arate ca are un sprijin profund și clar din partea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor "sa mentina o unitate de neclintit" pana la "restabilirea pacii" in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru…

- Rusia a acuzat Statele Unite de finanțarea unui program de arme biologice in Ucraina, susținand ca a gasit dovezi in acest sens in laboratoarele ucrainene. Moscova a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa lanseze o ancheta internaționala privind implicarea Washingtonului in presupusa dezvoltare de…

- Alegeri in SUA: Mai pot democrații sa opreasca tavalugul electoral republican? Partidul Republican este pe cale sa caștige ambele camere ale Congresului de la Washington in urma alegerilor intermediare din Statele Unite din noiembrie, potrivit ultimelor sondaje de opinie, care arata ca „valul roșu”…

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…