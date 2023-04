Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Kylian Mbappe a afirmat, joi, in social media, ca nu este de acord cu faptul ca Paris Saint-Germain s-a folosit de imaginea sa intr-un video care lanseaza campania de abonament pentru sezonul viitor.Prezentat drept singura vedeta a acestui club in timp ce Neymar si Messi stralucesc prin…

- Kylian Mbappe (24 de ani), atacantul lui PSG, a avut un mesaj dur pentru clubul la care activeaza. Motivul? PSG a publicat un videoclip de promovare a noilor abonamente ale clubului, in care principalul actor este Mbappe, nici urma de Messi sau Neymar. In video apar și alți jucatori, Ismael Gharbi,…

- Spaniolul Sergio Ramos, fundasul echipei Paris Saint-Germain, va fi indisponibil pentru meciul cu Olympique Lyon de duminica, din Ligue 1, din cauza unei "jene la pulpa piciorului drept", a anuntat clubul de pe Parc des Princes, citat de AFP, potrivit Agerpres.Fostul jucator al lui Real Madrid, confruntat…

- Dupa eliminarea din optimile Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain pregatește lotul pentru sezonul viitor, dar inca exista incertitudini in privința a doi titulari, Lionel Messi și Sergio Ramos.

- Internationalul brazilian Neymar vrea sa isi incheie cariera la clubul francez Paris Saint-Germain, de care este legat prin contract pana in vara anului 2027. In varsta de 31 de ani, Neymar nu ia in calcul o despartire de echipa pariziana in aceasta vara si nici la finalul sezonului urmator, asa cum…

- Paris Saint-Germain a fost eliminata surprinzator in optimile de finala ale Cupei Frantei. Cu vedetele Lionel Messi si Neymar pe teren din primul minut, gruparea de pe "Parc des Princes" a pierdut meciul jucat in deplasare cu Olympique Marseille cu 1-2.

- Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, a incheiat la egalitate, 1-1, partida disputata duminica seara pe teren propriu cu formatia Stade Reims, in cadru l etapei a 20-a din Ligue 1, potrivit Agerpres.Parizienii, cu starurile Lionel Messi si Kylian Mbappe printre titulari, au…

- 1. Ne-am pricopsit cu Flurona, adica gripa stramoșeasca și Covidul in același timp. In medicina avansata, chestia asta se numește sindromul „S-au unit Bruce Lee și Jackie Chan”. Patronii de la Paris Saint Germain se simt depașiți cu Messi și Mbappe in aceeași echipa, așa ca pe guturaiul ala de Neymar…