- Portughezul Cristiano Ronaldo si brazilianul Neymar se sarbatoresc, luni, in aceeasi zi cu Gheorghe Hagi. Jucatorul de la Al Nasr implineste 39 de ani, iar cel de la Al-Hilal 32, potrivit news.ro Cristiano Ronaldo, considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti ai ultimilor ani, s-a nascut…

- Al Hilal a ajuns la 376 de milioane de euro investite in achiții in acest sezon. Mai mult decat a cheltuit Real in 2017 - 2018 (355 de milioane de euro) și Barcelona in 2019 - 2020 (375 milioane). Doar Chelsea ii devanseaza pe saudiți, cu 467 de milioane. Cluburile din Arabia Saudita au facut senzație…

- Starul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, nu a exclus o posibila plecare a sa la un club din afara Europei, in viitor, calcand astfel pe urmele altor mari vedete, precum argentinianul Lionel Messi si brazilianul Neymar, fostii sai coechipieri. „Multi jucatori mari,…

- ​In vara anului 2017, Paris Saint Germain ii achita Barcelonei suma record de 222 de milioane de euro pentru transferul brazilianului Neymar. Acesta este și in prezent cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

- Santos, echipa la care au evoluat de-a lungul timpului jucatori brazilieni uriași, precum Pele, Neymar și Carlos Alberto, a retrogradat pentru prima data in istorie. Santos este una dintre cele mai titrate echipe ale Braziliei, de 8 ori campioana interna și de 3 ori caștigatoare de Copa Libertadores.…

- Al Hilal a invins-o pe Navbahor Namangan, din Uzbekistan, scor 2-0, in derby-ul grupei D, și s-a calificat in optimile Ligii Campionilor Asiei. Al Hilal, echipa starurilor Neymar, Milinkovic-Savic și Kalidou Koulibaly a avut de tras pentru a obține primul loc al grupei. Inaintea meciului, Al Hilal…

- Aflat in recuperare dupa operația suferita la genunchi, Neymar (31 de ani) se distreaza in timpul liber. Presa din Brazilia dezvaluie ca starul de la Al Hilal a petrecut recent la vila sa din Mangaratiba, de langa Rio de Janeiro, așa cum a facut-o in dese randuri. Iar la petrecere ar fi venit și o cunoscuta…