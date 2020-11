Fostul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a anuntat marti ca a fost reprimit in partid dupa ce fusese suspendat in urma unui raport exploziv privind antisemitismul din cadrul acestei formatiuni politice britanice, transmite AFP. "Sunt incantat ca am fost reintegrat in Partidul Laburist", a declarat Jeremy Corbyn pe Twitter, solicitand partidului sa "se uneasca acum pentru a se opune si a invinge guvernul conservator profund nociv". Zguduit ani de zile de incidente repetate si o serie de demisii, Partidul Laburist a facut obiectul unei anchete a unui organism independent,…