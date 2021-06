Stiri pe aceeasi tema

- Un strat gros de mucilagiu marin a invadat coastele Marii Marmara, alarmand locuitorii orașului Istanbul, dar și pescarii. Experții dau vina pe poluare și pe schimbarile climatice, in timp ce Erdogan promite ca va lua masuri urgente pentru a rezolva situația, relateaza BBC News. Mucilagiul marin este…

- Depozitul de gaze naturale Sakarya, descoperit vara trecuta, in august 2020, in largul coastei orasului Eregli, a fost estimat initial la 320 miliarde de metri cubi. Ulterior, in octombrie, Erdogan a anunțat ca rezervele de gaze naturale descoperite in largul coastei turcesti din Marea Neagra contin…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a anuntat vineri ca nava de foraj Fatih a descoperit recent in Marea Neagra un depozit de 135 de miliarde de metri cubi in zacamantul de gaze Sakarya, transmite DPA, citata de Agerpres . Este a doua descoperire de gaze naturale in ultimul an facuta de Turcia,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat sâmbata ca lucrarile de constructie la Canalul Istanbul, controversatul proiect al Ankarei, vor începe în luna iunie, chiar daca pandemia continua sa afecteze economia turca, relateaza Bloomberg și Agerpres. Anuntul facut sâmbata…

- Turcia a arestat luni 10 amirali în retragere pentru semnarea unei declarații de susținere a unui acord maritim vechi de 85 de ani, acuzându-i de conspirare împotriva ordinii constituționale, anunța agenția de stat Anadolu, citata de Reuters.Oficialii turci au declarat ca scrisoarea…

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o „escaladare” în Marea Egee, prin angajarea unor „manevre periculoase” si încurajarea migrantilor sa intre în Grecia, principala poarta de acces a acestora în Uniunea Europeana,…

- Comisarul european Ylva Johansson a facut apel luni la Turcia, din insula greaca Lesbos, sa primeasca urgent migrantii care nu au primit drept de azil in Grecia, precizand ca UE va aloca 276 de milioane de euro pentru constructia de noi tabere pe insulele grecesti, relateaza AFP. Comisarul…