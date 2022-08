Maxoll – evoluăm continuu din 1995! Industria ambalajelor a fost grav afectata de prețul ridicat al energiei electrice și a gazelor naturale, la care se mai adauga toate celelalte costuri aferente. In aceasta situație speciala trebuie sa evidențiem și mai mult importanța verificarii costului efectiv al ambalajului folosit, cost ce nu trebuie sa ne indemne sa facem compromisuri cu privire la calitatea foliei folosite și siguranța produselor ambalate. Compania Maxoll activeaza in domeniul producerii și comercializarii materialelor și mașinilor pentru ambalare colectiva industriala, de mai bine de 27 de ani, echipa noastra… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

