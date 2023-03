Maximilian lansează cea mai tare piesă: Mileuri și Bibelouri! “E declarația mea de dragoste și dor pentru oamenii care mi-au marcat existența de-a lungul timpului”, spune artistul. Maximilian tace și face! A muncit la o super piesa pe care o lanseaza, in sfarșit, și o prezinta fanilor sai, “Mileuri și Bibelouri”! In colaborare cu Cașalot Sound și Sprint Music, Maximilian aduce in atenția iubitorilor de muzica o piesa vesela in care cu siguranța se vor regasi mulți. Vremurile s-au schimbat, timpul s-a “micșorat” iar intalnirile cu oamenii dragi sunt tot mai greu de realizat in ultima perioada cand totul se intampla pe repede inainte. Binecunoscutul rapper… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

