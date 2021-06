Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XII-a ediție a festivalului de film dedicat tinerilor cu varste intre 15-20 ani se deruleaza in acest an intr-un format mai puțin obișnuit, online, datorita condițiilor impuse de pandemie. Festivalul, organizat de Clubul VideoART al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș” , a inregistrat…

- Oana Roman a publicat un mesaj plin de speranța pentru Marius Elisei, la 7 ani de la nunta: „Iubirea trebuie sa primeze in viața”, a scris vedeta pe conturile sociale. In tot acest timp, fostul ei soț, Marius Elisei, o tot curteaza, ii trimite bujori și a recunoscut ca inca o iubește, noteaza click.ro.…

- Miercuri, 26 mai 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a semnat contractul de execuție a lucrarilor de consolidare și refuncționalizare a corpului O, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, apel „Creșterea relevanței invațamantului terțiar universitar in relație…

- Plutonul de executie a fost introdus in Carolina de Sud pentru a aplica pedeapsa capitala condamnatilor la moarte care pot alege si scaunul electric, a anuntat luni guvernatorul acestui stat din sudul Statelor Unite, Henry McMaster, citat de AFP. "In weekend, am ratificat o lege care va permite statului…

- Potentiala modificare a legislatiei din Carolina de Sud vine in contextul in care executarea pedepselor cu moartea s-a lovit de bariere in numeroase state americane din cauza problemelor cu administrarea injectiei letale, metoda preferata de executie in aceasta tara. Executarea pedepselor cu moartea…

- In aceasta zi din anul 1854, la biserica Augustinerkirche din Viena, aflata in imediata apropiere a Palatului Hofburg, tanarul imparat Franz Joseph, in varsta de 23 de ani, s-a casatorit cu Elisabeth Wittelsbach, uimitor de frumoasa sa verișoara, in varsta de 16 ani, care a ramas cunoscuta in istorie…

- Demi Lovato va include pe viitorul sau album, ‘Dancing With the Devil… The Art of Starting Over’, colaborari cu Ariana Grande și Saweetie, noteaza contactmusic.com. Cantareața in varsta de 28 de ani a declarat pentru The New York Times ca mult-așteptata sa colaborare cu Ariana a fost ceva de ultim moment,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astazi ca in urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul dezvoltarii, Cseke Attila și cu șeful Companiei Naționale de Investiții, Irina Patrașcoiu, municipiului reședința de județ i-a fost aprobata construirea unui teren de sport de dimensiuni UEFA. ”Il vom…