- Actiunile americane au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, la cele mai reduse niveluri din ultimele doua luni, trase in jos de un avertisment privind incetinirea activitatilor globale din partea FedEx, care a grabit retragerea investitorilor catre plasamente considerate sigure, la capatul…

- De aceasta data, compania va elabora studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii privind Reconstructia integrala a sistemului de iluminat pe anumite bulevarde, strazi si parcuri ale municipiului Constanta Contractul in valoare de 82.900 lei fara TVA are o durata de 12 luni Potrivit www.confidas.ro,…

- Un fost prefect al Constanței, care conform CV-ului a fost angajat doar la stat, a achiziționat un han de 1.700 mp cu 650.000 de euro. Cladirea se afla in stadiu avansat de degradare și necesita sume importante pentru reabilitare și punere in circuitul turistic. In acest timp, deși inițial Primaria…

- Francul elvețian a atins marți un maxim istoric in raport cu leul, cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 5,0128 lei. Este pentru prima data cand moneda a depașit valoarea de 5 lei pe unitate. Moneda a avut o creștere susținuta de la inceputul anului, in data de 3 ianuarie…

- Dolarul a urcat marți la 4,9391 lei, cel mai mare curs de schimb inregistrat in Romania, pe fondul unei creșteri accentuate și pe piețele financiare internaționale. Ieri, 1 dolar era cotat la 4,8926. La inceputul anului dolarul american era cotat la 4,3559 lei, informeaza Mediafax. Dolarul traverseaza…

- Francul a atins vineri un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.

