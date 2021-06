Stiri pe aceeasi tema

- Cele 24 de echipe participate la turneul final al Campionatului European de fotbal – EURO 2020 (11 iunie – 11 iulie) au avut termen pana pe 1 iunie, la miezul noptii, sa comunice UEFA loturile definitive de 26 de jucatori, informeaza AGERPRES . Toate echipele s-au conformat, exceptia fiind facuta de…

- Ștefan Radu (34 de ani) o poate parasi pe Lazio dupa 13 ani! Inter l-ar dori pe fundașul roman. Conform Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi, fostul lui antrenor de la Lazio care acum se afla in carți pentru a o prelua pe Inter, il vrea pe Radu la noua campioana a Italiei. ...

- Sassuolo, formație la care evolueaza și Vlad Chiricheș, a fost la un pas de calificarea in UEFA Conference League, dupa victoria cu Lazio, scor 2-0, din ultima etapa a sezonului de Serie A. Inter, AC Milan, Atalanta și Juventus merg in grupele Ligii Campionilor;Napoli și Lazio vor juca in grupele Europa…

- Antrenorul portughez Paulo Fonseca va parasi AS Roma la finalul acestui sezon, potrivit oficialilor clubului. Tehnicianul va fi înlocuit de un nume important la nivelul fotbalului mondial.„Chiar daca rezultatele nu au fost întotdeauna cele asteptate, stim ca (n. r. Fonseca)…

- Lazio - AC Milan se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 33-a din Serie A. Lazialii sunt obligați sa caștige pentru a ramane cu șanse reale in lupta pentru un loc de Liga Campionilor. Lazio și Milan se intalnesc in meci direct dupa ce au pierdut in ultima etapa din Italia.…

- AC Milan a facut un pas greșit în cursa pentru un loc de Champions League. Echipa pregatita de Stefano Pioli a fost învinsa acasa, miercuri, cu scorul de 2-1, de Sassuolo.AC Milan a început bine partida și a deschis scorul prin Calhanoglu ('30). Raspadori, intrat pe teren…