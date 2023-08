Stiri pe aceeasi tema

- Venețianul in varsta de 43 de ani a inșelat pacienți timp de 15 ani, calificandu-se drept "medic VIP". A operat in mai multe spitale din București, in Romania avand de executat 3 ani și 4 luni de inchisoare.

- Falsul medic estetician Matteo Politi a fost arestat, marți, in Italia. Barbatul de 43 de ani a fost prins de poliție in Marghera, Veneția, scrie presa italiana. Politi este condamnat la 3 ani și 10 luni de inchisoare cu executare in Romania, pentru ca a operat fara drept 28 de oameni.

- Și in acest an, autoritațile din țara noastra vor marca Ziua Independenței Republicii Moldova, cu multe evenimente festive. In acest an, Ziua Independenței, 27 august, va fi o zi de duminica. Astfel, cu ocazia implinirii a 32 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, in Capitala vor…

- Un barbat de 43 de ani, urmarit international de autoritatile din Romania, pentru ca a trecut ilegal frontiera, a fost depistat in Italia. El era intr-un loc din Portofino, iar autoritatile italiene au demarat procedurile in vederea predarii, potrivit news.ro.”La data de 31 iulie 2023, in urma schimbului…

- Baluș Valentin Eugen zis “Vali Nebunu”, arestat in Italia. Barbatul era cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Fratele lui Mircea Nebunu a fost saltat de autoritați dintr-un local din Portofino, Genova.

- Maramureșean condamnat la inchisoare, oprit la intrarea in Romania. Barbatul de 26 de ani s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania pentru a intra in Romania, alegand Punctul de Trecere a Frontierei Petea din județul Satu Mare. „Cu ocazia formalitatilor pentru intrarea in țara, la controlul efectuat…

- ”Am spus asta de multe ori, ca guvernul ar trebui sa se concentreze pe provocarile structurale care afecteaza economia si e important sa gestioneze deficitele. Romania are deficite structurale care tin de multa vreme si e dificil sa le rezolvi si cred ca sarcina guvernului este sa se ocupe de aceste…