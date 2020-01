Stiri pe aceeasi tema

- Mini-seria "Matilda", despre povestea de dragoste dintre o mare balerina si ultimul tar al Rusiei, va fi difuzat din 6 ianuarie, de luni pana joi, de la ora 21.00, la TVR 1, scrie News.ro.Serialul este produtie Rusia 2017, regizat de Alexei Uchitel. Romantand fapte istorice reale (desi…

- Revolutia produsa in Romania in anul 1989 a fost o "manifestare a demnitatii nationale" produsa pe fondul unei stari generale de nemultumire, afirma fostul presedinte Ion Iliescu intr-un interviu acordat agentiei Tass, in care pledeaza pentru normalizarea relatiilor cu Rusia si pentru reformarea…

- Romania s-a calificat in Main Round la Campionatul Mondial din Japonia, iar primul meci din aceasta faza va fi cel impotriva Rusiei, una dintre favoritele la castigarea trofeului. Romania - Rusia (maine, ora 08:00), Romania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) sunt…

- Kremlinul reacționeaza dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, potrivit b1.ro. Astfel, Rusia a decis sa expulzeze un diplomat, anunțand ambasada ca acesta trebuie sa paraseasca țara in 24 de ore. Moscova a invocat „principiul reciprocitatii”,…

- NATO nu considera Rusia un inamic, dar va replica daca aceasta din urma ataca Polonia și țarile baltice, a avertizat marți secretarul general al NATO, într-un interviu pentru cotidianul polonez Rzeczypospolita, citat de AFP. "Prin intermediul unei puternice prezențe a forțelor NATO…

- Confruntata cu o intensificare a miscarii antivaccin, capitala Rusiei a recurs la o campanie online in care figurile principale sunt vampiri insetati de sange in incercarea de a sublinia importanta imunizarii, relateaza AFP.

- Echipele masculine de tenis ale Rusiei și Canadei se afla la egalitate, scor 1-1, in prima semifinala a Cupei Davis, care se desfașoara sambata, la Madrid, in arena "Caja Magica", potrivit potrivit Mediafax.Rusia a trecut la conducere dupa primul meci al zilei de sambata din Cupa Davis. Andrey…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent în Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Îndemnat sa se pronunte,…