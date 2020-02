„Matex covăsnean” ajunge la a treia ediție Au inceput pregatirile pentru cea de-a treia ediție a concursului județean de matematica – „Matex covasnean”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Competiția este adresata elevilor de clasa a III-a, fiind derulata la inițiativa și sub coordonarea inspectorului școlar pentru invațamant primar – secția romana, prof. Mihai Sebastian Banciu. Ca și pana acum, competiția […] Articolul „Matex covasnean” ajunge la a treia ediție apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

