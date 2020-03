Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea Bucur din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" din Capitala va prelua eventualele cazuri ale femeilor gravide infectate cu noul coronavirus, au decis autoritatile. Maternitatea Bucur va fi exclusa din circuitul obisnuit si toate pacientele aflate acolo vor fi transferate in celelalte…

- Un numar de 168 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana in prezent in Romania, a informat luni Grupul de Comunicare Strategica. ‘Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare, luni dimineața, la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București a fost confirmata cu coronavirus. Se fac verificari cu privire la posibili contacți ai femeii, din randul personalului care desfașoara activitați in cladirea Palatului Victoria, transmite…