- In aceasta luna, conducerea Spitalului Barlad va ști ce buget va primi de la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate pentru anul in curs, 11 aprilie fiind termenul limita de depunere a documentației. Daca se va semna pe o suma comparabila cu cea de anul trecut, bugetul unitații se va ridica la 121,5…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi va distribui dividende totale de 17,8 milioane lei, aferente profitului inregistrat anul trecut, din care actionarul majoritar, Ministerul Sanatatii, va primi 9,45 milioane lei. Valoarea unui dividend a fost stabilita la 0,0265 lei, iar plata…

- Primaria si Consiliul Local Blaj se asociaza cu Consiliul Judetean Alba, pentru realizarea Centrului de Excelenta Sportiva, ce include construirea si dotarea salii polivalente cu pana la 2000 de locuri si baza de agrement, deja in functiune. Valoarea investitiei de realizat este estimata la peste 32,5…

- Debitele acumulate de Posta Romana pana la ora actuala se ridica la valoarea de circa 199 milioane de lei, in scadere de la 483 de milioane de lei cat era in septembrie 2017, in timp ce debitele cash-collection (colectare de bani in numele clientului, n.r.) au ajuns la valoarea de 96,575 milioane de…

- In anul 2017, la Secția de Radiologie de la Spitalul Județean Timișoara s-au efectuat peste 114.000 de computer tomografii și radiografii, au fost examinați peste 68.000 de pacienți ai secțiilor de urgența, s-au facut 4.866 de investigații prin rezonanța magnetica și peste 10.000 de ecografii.…

- Vești bune pentru pacienții diagnosticați cu cancer care se trateaza la Timișoara. Ministerul Sanatații va achiziționa un aparat necesar in terapia bolii. ”Este vorba de un accelerator liniar care il va inlocui pe cel vechi, cu care am avut mai multe probleme, defectandu-se de cateva ori. Sunt in jur…

- In urma cu doi ani, la Casa Austria au fost construite trei saloane destinate marilor arși, iar pe langa acestea a fost ridicata o sala de operații. Mai este necesara aparatura pentru ca cele trei spații deja existente sa poata funcționa, echipamente care vin de la Ministerul Sanatații, urmand ca…