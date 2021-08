Stiri pe aceeasi tema

- Spania planuieste sa administreze o a treia doza a vaccinului anti-Covid-19, a declarat ministrul sanatatii al guvernului din Madrid, alaturandu-se astfel discuțiilor privind necesitatea unei doze suplimentare, noteaza Financial Times, conform Mediafax. „Totul pare sa sugereze ca vom fie nevoiti…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), care va avea loc in perioada 23 iulie – 1 august, la Cluj-Napoca, aduce in premiera seriale și miniserii perfecte pentru binging, intr-un cadru rezervat de obicei filmelor de cinema. Noua secțiune Va urma/ Coming Up Next propune opt seriale și miniserii…

- Spania a depasit incidenta de 250 de cazuri si revine la faza de risc extrem, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate peste 17 mii de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Spania a revenit, miercuri, in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19, stabilita de guvernul de la Madrid la…

- Spania, a doua cea mai importanta destinatie turistica mondiala, crede in continuare ca va atrage 45 de milioane de turisti straini in acest an, in pofida restrictiilor de calatorie care sunt impuse in continuare britanicilor, cel mai important contingent de turisti straini, a declarat luni ministrul…

- Un focar major de Covid-19 a izbucnit in Mallorca dupa ce sute de tineri au sarbatorit admiterea la facultate fara sa țina cont de reguli. Aproape 300 de tineri sunt ținuți in izolare la hotelul Palma Bellver, care este pazit nonstop de poliție. Paza a fost intarita și pe aeroport, dupa ce 21 de studenți…

- Aniversarea a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania și Spania a fost celebrata la București și Madrid prin organizarea unor evenimente speciale, de natura a confirma și consolida bunele relații de colaborare existente intre cele doua țari membre ale Uniunii Europene. ”Inca…

- Totuși, autoritațile pun conditia sa fi trecut cel putin 14 zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin.De aceasta facilitate nu pot beneficia persoanele care vin din India, Africa de Sud si Brazilia, tari cu raspandire accentuata a noilor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2.Desi neaprobate…

- Madrid, 3 iun /Agerpres/ – Discotecile din Spania vor fi autorizate sa se redeschida si sa functioneze pana la 03:00 ora locala, in regiunile in care rata de incidenta este mai mica de 50 de cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori, a anuntat miercuri ministrul spaniol al sanatatii, Carolina Darias,…