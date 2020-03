Stiri pe aceeasi tema

- Posturile de radio si tv romanesti sa difuzeze productii muzicale care sa includa cel putin contributia unui autor roman sau interpretate de un cetatean roman intr-o proportie de minimum 50% din totalul de muzica difuzata zilnic pe perioada starii de urgenta, precum si sa transmita muzica in limba…

- Consiliul National al Audiovizualului a adoptat luni, 16 martie, instructiuni pentru televiziuni si posturile de radio, cu privire la conduita acestora in timpul starii de urgenta.!Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si…

- Intrunit in sedinta publica din data de 03.03.2020, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - amenda de 200.000 de lei postului Pro 2, pentru incalcarea prevederilor art. 35 alin. (1)…

- Evenimentele dedicate Zilei Constantin Brancusi au fost prezentate joi, intr-o conferinta de presa organizata de Ministerul Culturii la Muzeul National de Arta. Ambasadorul onorific al evenimentului este cantareata Irina Rimes, potrivit mediafax. Irina Rimes, ambasador onorific al Zilei Constantin Brancusi…

- Un DJ olandez si-a cerut scuze pentru ca a difuzat la radio o melodie în care dadea vina pentru coronavirus pe "acesti chinezi împutiti". Scuzele vin dupa o petitie semnata de peste 50.000 de persoane în care DJ-ul a fost acuzat ca incita la ura împotriva comunitatii…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a transmis luni ca, in cazul Rosia Montana, este necesar sa fie facuta distinctia intre conservarea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului istoric si stadiul in care se afla dosarul pentru includerea in patrimoniul UNESCO. Patrimoniul este…

- Fiul lui Gheorghe Dinca a luat o decizie neasteptata, dupa ce, la sfarsitul anului 2019, a agresat mai multi jurnalisti in fata Consiliului National al Audiovizualului. Daniel Dinca a parasit Romania, desi se afla sub control judiciar. Aceasta dezvaluire aduce in atentia publica o alta informatie nestiuta…