Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 2 –29.09.2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 10.178.300 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca. Au…

- Inspectia Muncii a identificat peste 1.500 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi, in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca. „Inspectia Muncii,…

- Inspectia Muncii a anuntat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie, potrivit Agerpres. Seful institutiei avertizeaza ca fenomenul a luat proportii in toata tara si s-a extins la multe sectoare de actvitate. Astfel, doar in septembrie inspectorii au gasit peste 1.500 de…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie. Șeful instituției a avertizat ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate.Inspectorii de munca au gasit, doar in luna septembrie, peste 1.500 de persoane care…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie, potrivit Agerpres. Șeful instituției avertizeaza ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate. Astfel, doar in septembrie inspectorii au gasit peste 1.500 de persoane…

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie, potrivit Agerpres. Șeful instituției avertizeaza ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate. Astfel, doar in septembrie inspectorii au gasit peste 1.500 de persoane…

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…