Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a transmis o nota catre Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu masurile obligatorii pe care unitațile de invațamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitațile de preșcolari și elevi. Conform notei…

- Din acest an, bacauanii care obișnuiesc sa apeleze la transportul aerian, pentru a calatori in scopuri turistice sau de afaceri, au la dispoziție noi rute de zbor de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau. Anunțul a fost facut, ieri, 9 ianuarie, intr-o conferința de presa organizata de…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului este foarte aproape. Evanghelia din duminica a IV- a din Advent ne ajuta sa vedem cat de minunat a fost modul cum Dumnezeu s-a intrupat. Exista oameni care nu mai cred in conceperea feciorelnica și nașterea lui Isus Cristos. Considera ca așa ceva ține de mitologie. Biserica…

- 2019 s-a dovedit a fi un an fructuos pentru Primaria municipiului Moinești. Multe proiecte demarate anterior au inceput sa prinda contur, contractele de finanțare ale mai multor investiții au fost semnate, iar o serie de lucrari sunt deja in derulare. In cifre și date lucrurile stau astfel: peste 10…

- Timisoara! Era in 16 decembrie 1989. A fost Scanteia si Inceputul. Primele victime, primii martiri ai Revolutiei anticomuniste. De la Timisoara, in toata tara! S-a aflat mai tarziu, ca, de fapt, primele miscari si proteste au fost la Iasi, pe 14 decembrie. Istoria va scrie Adevarul. 21 Decembrie – Bucuresti,…

- Echipa de handbal masculin CSM Bacau s-a calificat in Final Four-ul Cupei Romaniei Fan Courier. „CSMeii” au ajuns in careul de ași al Cupei dupa o victorie cu 28-26 (16-14) repurtata duminica, pe teren propriu, contra HC Buzau 2012, in sferturile de finala. Daca prima parte a jocului a gasit gazdele…

- Municipiul Onești va fi alimentat cu apa potabila, miercuri, 4 decembrie, timp de 18 ore, din rezervorul RAJA de pe Dealul Cuciur. Compania regionala de Apa Bacau incepe, de la ora 8,00 lucrari de remediere a unei defecțiuni aparuta pe conducta de transport Darmanești-Targu Ocna-Onești. Golirea tronsonului…