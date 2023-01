Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a anuntat ca va cere Parlamentului modificarea legii Politiei Locale, iar la nivel local infiintarea unui serviciu de ecarisaj. Masurile vin dupa ce o femeie a murit muscata de caini.

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, a anunțat primiele masuri, dupa ce o femeie a fost ucisa de caini in timp ce facea sport in aer liber. „Noi nu vom fugi de atribuții, vom cere și asuma altele in plus”, a anunțat edilul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, joi, primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest sezon, fiind vorba de doua femei din Bucuresti, nevaccinate antigripal. Potrivit autoritatilor, prima victima este o femeie in varsta de 25 de ani, din municipiul Bucuresti, fara conditii…

- Cele doua cunoscute lanțuri de fast food din Capitala au fost verificate, miercuri, de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, care au gasit mai multe nereguli. Mc Donalds și KFC din Piața Romana au fost amendate și inchise pana la remedierea abaterilor. Atat la McDonalds, cat și la KFC, inspectorii…

- Unul din cele 15 tramvaie noi care circula de sambata pe linia 41 din Capitala s-a defectat, la doar cateva ore de cand a fost puse in circulația, in prezeța primarului Nicușor Dan. Defectiunea s-a produs la capatul liniei 41 – Casa Presei, , iar pana la aceasta ora nu se cunosc cauzele. Dupa șase […]…

- La numai doua zile dupa atentatul terorist cu bomba din centrul Istanbulului in care au murit șase persoane, in metropola turca a avut loc in marți seara o noua alarma. Imediat au fost raspandite informații pe rețelele de socializare și in unele mass-media ca ar fi avut loc un nou act terorist, dar…

- Inspectoratul de Poliție Ilfov a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu cu privire la posibila infracțiune de abuz in serviciu in legatura cu polițiștii filmați in timp ce percheziționau mai mulți elevi dintr-o școala din Jilava, potrivit unui comunicat al instituției. ”Urmare a petiției…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…