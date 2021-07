Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne de la Paris atrage atentia asupra amplificarii riscurilor producerii unor atacuri teroriste islamiste in Franta si va intensifica masurile de securitate, conform unui mesaj oficial adresat serviciilor de ordine publica.

- Franta le cere tuturor cetatenilor sai sa paraseasca Afganistanul "din cauza evolutiei situatiei de securitate in tara si avand in vedere perspectivele pe termen scurt", a anuntat marti ambasada Frantei la Kabul intr-un comunicat, relateaza AFP. "Guvernul (francez) va organiza un zbor special…

- Prințul Charles a fost interogat in dosarul care ancheta moarta prințesei Diana, in 1997. Tragedia s-a produs la Paris, in Franța, iar Charles a fost luat la intrebari de autoritațile din Marea Britanie ca potențial martor in acest caz. Dezvaluirea a fost facuta de lordul Stevens, fostul șef al Scotland…

- Recent a fost publicata in Franța o opera enciclopedica despre Europa Centrala și Europa de Est, care include și romani iluștri. Este vorba de volumul La vie de l"esprit en Europe centrale et orientale, depuis 1945, Dictionnaire Enciclopedique (Editions du Cerf, Paris, 2021, tiparit in ...

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a reclamat modul în care Politia si Jandarmeria au intervenit în localul în care lua masa în weekend alaturi de familie si a precizat ca a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, despre acest subiect."Eram cu familia. Eram…

- Administratia Emmanuel Macron a lansat, luni, un avertisment asupra riscurilor generate de violentele dintre israelieni si palestinieni produse in centrul vechi al orasului Ierusalim, indemnand ambele parti sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor. Aceste confruntari "genereaza riscul unei…