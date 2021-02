Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile germane au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestei tari in contextul pandemiei de COVID-19, accesul fiind interzis persoanelor care s-au aflat anterior in asa-numitele ‘zone speciale de risc’ – categoria 1 (state…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut noi precizari privind modificarea condițiilor de intrare pe teritoriul Austriei, in contextul pandemiei de COVID-19. „In continuarea informațiilor privind condițiile de calatorie in Republica Austria, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca autoritatile portugheze au anuntat noi masuri cu privire la conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Portugheze, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 31 ianuarie, ora 00:00. ”Conform informatiilor comunicate public…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile belgiene au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri intra in vigoare incepand de miercuri, 27 ianuarie 2021. Astfel, in perioada 27 ianuarie - 1 martie…

- In continuarea informațiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au revenit cu clarificari și informații suplimentare. Astfel,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile olandeze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand de astazi, 23 ianuarie 2021. Astfel, conform informațiilor comunicate…

- Toate persoanele care sosesc in Statele Unite ale Americii pe cale aeriana trebuie sa prezinte la imbarcare un test cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2 efectuat cu maximum 72 de ore (3 zile) anterior sosirii in SUA, fiind acceptate atat testele moleculare, cat si testele antigen, anunta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile poloneze au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Polone, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri fiind introduse cu titlu temporar, incepand de luni, pana la data de 17 ianuarie 2021. Potrivit unui…