- Restaurantele, cafenelele, salile de spectacole si jocurile de noroc pot funcționa in orașul Buzau, incepand de joi, in limita a 30% din capacitatea spatiului, dupa ce rata de infectare cu Covid a ajuns la 2,20 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat, in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Suceava a decis, in sedinta de miercuri, ca municipiul statiune Vatra Dornei intra din data de 18 decembrie in zona rosie de restrictii pentru o perioada de 14 zile, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a depasit 4 la mia de locuitori,…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Noi masuri restrictive in Blaj, Cugir, Albac, Ciugud, și Șona, dupa ce rata incidenței a depașit 3 persoane infectate la mia de locuitori Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus Hotararea numarul 87 din 07.12.2020, prin care se instituie noi masuri pentru diminuarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bistrița-Nasaud a decis, luni, inceperea demersurilor pentru instituirea carantinei in orașul Bistrița, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 9 la mia de locutori. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Bistrița-Nasaud, incidența…

- Potrivit Comunicatului de presa nr.287 din 02.11.2020 municipiul Constanta depaseste pragul de 3 infectari la mia de locuitori, in ultimele 14 zile.Astfel ieri, 2 noiembrie, prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian COSA, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic,…

- In acest moment, rata de incidenta cumulata a municipiului Constanta a ajuns la 3.5 1.000 locuitori, ca urmare a pozitivarii, in ultimele 14 zile, a 1.096 de persoane, din totalul de 313.223 de locuitori. Se instituie obligatia purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice, astfel incat sa…

- In sedinta de astazi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta au fost adoptat o serie de masuri de diminuare a impactului de risc in comunele Adancata, Gramești, Manastirea Humorului, Pojorata, Șcheia, unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori.…

- Prefectul de Alba, Nicolae Albu, a declarat, marti, dupa ce judetul a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori, ca masurile vor fi luate pe localitati, in functie de incidenta din fiecare dintre acestea. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca se vor "intensifica activitatile…