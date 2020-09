Stiri pe aceeasi tema

- Linii Telverde disponibile pentru infromații despre inceperea noului an școlar in Social / on 04/09/2020 at 11:20 / Atat elevii, parinții acestora și dascalii, cat și reprezentanții scolilor si administratiei publice locale care doresc consultanta in materie de accesare a fondurilor europene au la…

- Ministerul Educației și Cercetarii faciliteaza accesul rapid la informații tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar in care se va desfașura activitatea didactica in anul școlar/universitar 2020-2021, a informat in aceasta dimineața instituția. Prima linie Telverde – 0800 67 20 31 –…

- Dezinfectare, masca de protectie și distantare de un metru. Si tablete, unde e nevoie si unde se poate. Si, mai ales, elevi care nu interacționeaza! Sunt regulile de aur pe care Ministerul Educatiei și Ministerul Sanatații vor sa .... The post Regulile propuse pentru inceputul noului an școlar, greu…

- Guvernul din Muntenegru a anuntat ca inceperea noului an scolar se amana cu o luna, pana la 1 octombrie, din cauza ingrijorarile provocate de epidemia de coronavirus, transmite dpa, relateaza Agerpres. Decizia afecteaza gradinitele si scolile, a precizat Ministerul Educatiei, explicand ca ea a fost…

- "Decizia noastra e clara. Pe 14 septembrie va incepe anul scolar. Inceperea anului scolar trebuie sa se faca in niste conditii care sa tina cont de situatia epidemiologica. Din acest motiv, am luat decizia ca sa deschidem scoala in mod diferentiat. Exista trei situatii - verde, galbena si situatia…

- Primaria și Școala Gimnaziala din Ciugud au propus Ministerului Educației doua scenarii privind inceperea noului an școlar 2020 – 2021 in condiții de siguranța. „In ultima perioada am avut discuții cu Ministerul Educației și Cercetarii pentru stabilirea scenariilor privind inceperea noului an școlar.…

- Cu mai putin de o luna si jumatate inainte de inceperea noului an scolar, oficialii Ministerului Educatiei nu au oferit inca un plan concret vizand desfasurarea cursurilor. In momentul de fata, exista trei scenarii de deschidere a scolilor din 14 septembrie propuse de reprezentanti ai Ministerului…

- Mai sunt doar sase saptamani pana cand clopotelul va suna din nou, dar nu se stie in ce conditii. A fost promulgata legea prin care Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura elevilor si profesorilor infrastructura ... The post Haos total inainte de inceperea noului an scolar! Cum vor invata elevii,…