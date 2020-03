Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a transmis prim-ministrului Ion Chicu o scrisoare deschisa prin care PAS ofera suportul in situația de pandemie cu care se confrunta Republica Moldova.

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, va dona 6.500 litri de combustibil autoritatilor locale din Chisinau, Soroca, Hancesti, Balti si Ungheni. Scopul actiunii este acela de a sustine eforturile in combaterea raspandirii virusului COVID 19."A venit timpul sa dam dovada de solidaritate…

- Dupa ședința Centrului Unic de Comanda de Gestionare a Crizei provocate de Virusul COVID-19, președintele Igor Dodon a declarat ca in Republica Moldova ar putea fi introduce restricții de carantina mult mai dure, cum ar fi interdicția de a parasi locuința.

- Din peste o mie de biserici, care au fost ieri supravegheate de catre polițiști, 375 au incalcat restricțiile impuse de autoritați. Anunțul a fost facut de premierul Ion Chicu, dupa ședința Centrului Unic pentru Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19.

- Autoritațile au emis o ORDONANȚA MILITARA prin care se impun, printre altele și restricții de circulație. In plus mall-urile vor fi inchise cu excepția magazinelor alimentare, iar cabinetele stomatologice vor funcționa numai pentru urgențe. Iata conținutul Ordonanței Militare: Avand in vedere dispozițiile…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova ofera informații despre persoanele care au intrat și ieșit din Republica Moldova timp de 24 de ore și despre noile masuri adoptate pentru a combate raspandirea coronavirusului de tip nou.

- In perioada 12 - 31 martie sunt sistate vizitele apartinatorilor beneficiarilor institutionalizati, voluntarilor si tertilor in cadrul centrelor rezidentiale ale DGASPC Galati, iar in perioada 12-31 martie se suspenda activitatea centrelor de zi si a celor de recuperare din cadrul institutiei.

Datorita inmulțirii cazurilor de infecție cu coronavirus, la nivel național și trecerea in stadiul 2 al infecțiilor, fapt care a declanșat implementarea de masuri mult mai drastice, Primaria Municipiului Campia