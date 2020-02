Stiri pe aceeasi tema

- Masuri urgente dupa primul caz de coronavirus din Romania. Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost…

- Autoritațile naționale din Romania au transmis populației recomandari și masuri de precauție pentru prevenirea și limitarea unor posibile imbolnaviri cu noul coronavirus (Covid-19). Reamintim faptul ca primul caz de coronavirus din Romania a fost confirmat miercuri noaptea. Este vorba despre o persoana…

- Școlile din comuna Prigoria, județul Gorj, unde locuiește primul roman depistat cu noul coronavirus, au fost inchise, joi dimineața, iar 20 de persoane din localitate sunt izolate la domiciliu, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul Iuliana Iliescu.Primarul comunei Prigoria, Iuliana Iliescu,…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus are 20 de ani și locuiește cu bunicii in comuna Prigoria, județul Gorj. Tanarul lucreaza la un restaurant The post Primul roman infectat cu coronavirus are 20 de ani, dar starea lui nu este grava appeared first on Renasterea banateana .

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile naționale cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de…

- Italianul infectat cu coronavirus a stat cateva zile in judetul Gorj, locul de naștere al soției sale romane. Autoritațile locale și naționale au intrat in alerta și au constituit o celula de criza pentru identificare tuturor persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul. Sunt 19 persoane izolate…

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.